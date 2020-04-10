В Дубоссарах жилой дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего пожара в деревянной пристройке (ФОТО)

В Дубоссарах жилой дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего пожара в деревянной пристройке (ФОТО)

Хозяйственная постройка загорелась на улице Знаменская. Об этом в службу пожаротушения сообщили соседи.

Возгорание площадью 30 кв. м пожарные локализовали в течение 30 минут. Огнеборцы спасли жилой дом. Специалисты выясняют причину произошедшего, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили боеприпасы: шесть пуль и три фрагмента разорвавшихся гильз, предположительно, от автомата Калашникова и два фрагмента, предположительно, от учебной гранаты РГД без запала. Боеприпасы направлены на экспертизу.

Установлено, что в доме никто не проживал, хозяйка постройки умерла пять лет назад. Разбирательство продолжается.

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