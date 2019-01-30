В Дубоссарах застрявшему в сугробе микроавтобусу понадобилась помощь спасателей

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Накануне днём на одной из улиц в г. Дубоссары застрял в снегу микроавтобус Volkswagen. Житель Тирасполя, находившийся за рулём автомобиля, не учёл состояние дорожного полотна.

На проезжей части образовалась гололедица. В результате машину развернуло на дороге, она вылетела на обочину и застряла в сугробе, пишет mvdpmr.org.

Сотрудники ДПС, патрулировавшие город, помогли владельцу застрявшего микроавтобуса. Остановив проезжавшую мимо машину “УАЗ”, они совместными усилиями смогли вернуть иномарку на дорогу.