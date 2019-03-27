В Дубоссарах задержали группу подростков, подозреваемых в совершении серии краж

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Шестерых несовершеннолетних приятелей, самому старшему из которых 17, подозревают в серии краж из частных домовладений в Дубоссарском районе. Объектом преступных посягательств становились, в основном, предметы из металла.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, с заявлением в милицию обратился 52-летний житель Дубоссар. Мужчина рассказал, что в его отсутствие злоумышленники проникли на территорию частного дома и похитили мясорубку, инструменты и домашние консервы.

Ещё 2 кражи были совершены немногим позже. Из домовладения, принадлежащего 45-летнему жителю Кишинёва, пропали 2 металлические канистры и 7 кг гвоздей. Из трактора, принадлежащего частной фирме, была похищена металлическая кувалда и гаечный ключ. У 75-летнего жителя Дубоссар, пока мужчины не было дома, злоумышленники украли 500 г табака и личные вещи.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Троим из них по 14 лет, двоим – по 17? одному недавно исполнилось 15. Четверо из несовершеннолетних – ученики специальной коррекционной школы-интерната. Похищенное юные правонарушители сдавали в пункт приёма металлолома.

По выявленным фактам проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу.