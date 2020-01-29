В Дубоссарах задержали браконьеров за незаконный лов рыбы, занесённой в Красную книгу (ФОТО)

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29 января в заповеднике “Ягорлык” браконьеры выловили более 200 кг рыбы. Среди незаконного улова были и исчезающие виды, занесённые в Красную книгу.

Объезжая территорию заповедника, инспекторы экологического контроля обнаружили трёх неизвестных, грузивших рыбу в автомобиль. Экологи попытались самостоятельно задержать нарушителей, но браконьеры скрылись с места преступления, бросив улов, машину и сети, пишет mvdpmr.org.

Вскоре были установлены личности подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых жителей села Гояны. В результате подозреваемые были задержаны.

Обстоятельства выясняются.