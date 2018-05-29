В Дубоссарах забравшаяся на башню пьяная женщина поставила на уши местных жителей и милицию

В Дубоссарах забравшаяся на башню пьяная женщина поставила на уши местных жителей и милицию

Правоохранительным органам сообщили, что на территории передвижной механизированной колонны собирается спрыгнуть молодая женщина.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство РОВД. Правоохранителям удалось установить контакт с неизвестной, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. После длительных уговоров возмутительница спокойствия от своих замыслов отказалась. В сопровождении поднявшихся на башню милиционеров женщина спустилась вниз. Дальнейшее разбирательство продолжилось в милиции.

Стражам порядка 26-летняя местная жительница рассказала, что, помянув бабушку, она возвращалась с кладбища домой. Решив сократить дорогу, перелезла через забор и продолжила путь по территории ПМК. Её заметили охранники. Чтобы избежать предстоявшего за свои действия объяснения, она поднялась на башню и принялась кричать. Столь опасным способом она решила выйти из сложившейся ситуации.

По факту происшествия разбирательство проводит территориальное подразделение УСК.

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