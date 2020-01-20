В Дубоссарах выбежавшее на дорогу животное стало причиной ДТП (ФОТО)

В Дубоссарах выбежавшее на дорогу животное стало причиной ДТП (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января на трассе “Тирасполь-Каменка”. Не справилась с управлением автомобиля Daihatsu 19-летняя автоледи.

Её машина вылетела с проезжей части и опрокинулась. С места происшествия девушку забрали в больницу с ушибом поясничного отдела позвоночника. Находившийся в салоне авто пассажир не пострадал, пишет mvdpmr.org.

По словам пострадавшей, она пыталась избежать столкновения с животным, внезапно выскочившим на дорогу. По факту случившегося проводится разбирательство.

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