Подросток украл у сверстника телефон

0

На скамье подсудимых может оказаться 14-летний воспитанник Дубоссарской коррекционной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта. Среди белого дня на глазах у других учащихся восьмиклассник вырвал из рук сверстника мобильный телефон.

Инцидент произошёл днём 23 октября, пишет mvdpmr.org. Не обращая внимания на просьбы вернуть гаджет, подросток поспешил скрыться.

На данный момент с юным подозреваемым ведут работу сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, парень ранее был привлечён к ответственности за кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.