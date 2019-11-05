Подросток украл у сверстника телефон

Подросток украл у сверстника телефон

На скамье подсудимых может оказаться 14-летний воспитанник Дубоссарской коррекционной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта. Среди белого дня на глазах у других учащихся восьмиклассник вырвал из рук сверстника мобильный телефон.

Инцидент произошёл днём 23 октября, пишет mvdpmr.org. Не обращая внимания на просьбы вернуть гаджет, подросток поспешил скрыться.

На данный момент с юным подозреваемым ведут работу сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Как выяснилось, парень ранее был привлечён к ответственности за кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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