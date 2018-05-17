В Дубоссарах воры сняли колеса с припаркованного во дворе автомобиля и продали водителю такси

Трое жителей одного и того же дома стали соучастниками преступления.

Так, как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, рыбничане 19, 22 и 24 лет «отметились» в Дубоссарах. В этот город не с дружественным визитом, а с целью хищения они прибыли на личном авто одного из молодых людей ночью 18 апреля. С собой злоумышленники увезли два колеса, снятых с автомобиля Volkswagen Passat, оставленного 38-летним местным жителем без должного присмотра возле дома.

По заявлению потерпевшего, которому был причинён имущественный ущерб на сумму 2000 рублей ПМР, территориальным УСК было возбуждено уголовное дело. В результате проведённого комплекса мероприятий сообщников задержали 15 мая. Украденные колёса, проданные позже водителю такси, были изъяты в городе Рыбница.

Решения об избрании в отношении них меры пресечения фигуранты уголовного дела будут ожидать в изоляторе временного содержания. Подозреваемые, один из которых ранее уже был судим, задержаны в порядке ст. 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР.