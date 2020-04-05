В Дубоссарах водитель сбил трех детей на велосипедах. Один ребенок скончался

В Дубоссарах водитель сбил трех детей на велосипедах. Один ребенок скончался

Водитель автомобиля Opel сбил детей, которые двигались по дороге на велосипедах. Инцидент произошел накануне в Дубоссарах. 

Мальчики 11, 12 и 13 лет были доставлены в больницу. Как сообщает пресс-центр МВД, один ребёнок скончался, двое в тяжёлом состоянии.

Сейчас ведётся разбирательство. По предварительным данным, водитель был трезв, в машине он находился один.

У двух велосипедов из трёх отсутствовали светоотражающие элементы. По словам очевидцев, несовершеннолетние двигались навстречу автомобилю и резко поменяли направление.

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