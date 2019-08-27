В Дубоссарах водитель сбил пешехода при движении задним ходом

0

В Дубоссарах под колёсами иномарки оказалась 25-летняя жительница села Цыбулёвка. Водитель автомобиля Dacia при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на пешехода.

Как сообщает mvdpmr.org, автомобилист, 28-летний тираспольчанин, сам доставил пострадавшую в больницу. К счастью, травмы оказались незначительными. У женщины диагностированы ушибы головы, правого плеча и левой голени.

Аналогичное ДТП произошло в тот же день в Тирасполе. Сдавая задним ходом, 67-летний водитель Opel совершил наезд на женщину, которая шла по проезжей части вдоль бордюра. Пешеход отделалась несколькими ушибами.

В связи с этим правоохранители призывают водителей быть более внимательными на дорогах. Перед началом движения нужно убедиться в отсутствии людей и препятствий вблизи автомобиля и только после этого выполнять какие-либо манёвры.