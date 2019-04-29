В Дубоссарах водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома 21 по улице Мира села Н. Комиссаровка. Ранее судимый 36-летний местный житель, управляя Ford Focus, совершил наезд на 20-летнюю сельчанку. Девушка двигалась по краю проезжей части дороги в попутном направлении. После ДТП водитель покинул место происшествия.

Скорую вызвали очевидцы. В результате ДТП пострадавшая получила переломы рёбер, голени, правого предплечья, госпитализирована в реанимационное отделение ЦРБ города Дубоссары.

На розыск автомобиля были ориентированы патрули силовых ведомств. Все выезды из села были перекрыты сотрудниками милиции. Спустя полчаса правоохранители обнаружили транспортное средство брошенным на одной из улиц. Чуть позже был разыскан и задержан водитель иномарки. Ford Focus с характерными механическими повреждениями помещён на штрафстоянку, пишет mvdpmr.org.

По факту ДТП проводится дознание.