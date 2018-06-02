В Дубоссарах во время ремонта с крыши упал мужчина

Его госпитализировали в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом поясничного отдела позвоночника.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, трагический случай произошёл в Дубоссарах в частном домовладении на улице Свердлова. Во время ремонта крыши упал 65-летний мужчина. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего.

Ещё один трагический случай произошёл в общежитии столичного микрорайона Кировский, где с балкона третьего этажа упал 23-летний молодой человек. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в реанимационное отделение РКБ с тяжёлой черепно-мозговой травмой.