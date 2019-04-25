В Дубоссарах во время движения загорелся автомобиль

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На дороге между сёлами Калиновка и Красный виноградарь загорелся моторный отсек автомобиля Ford.

Как поясняет 19-летний хозяин машины, во время движения он услышал удар под капотом, потом увидел дым. Почти сразу полыхнуло пламя. Молодой человек остановил проезжавшую мимо машину. Водители вызвали пожарную охрану и принялись тушить возгорание огнетушителем и подручными средствами, пишет mvdpmr.org.

Боевой расчёт СВПЧ-7 прибыл в течение 10-ти минут и ликвидировал разрастающийся пожар. Площадь воспламенения составила 1 квадратный метр. Огонь успел повредить только часть проводки и обшивки моторного отсека. Транспортное средство удалось спасти.

Причину возгорания ещё предстоит выяснить. Проводится разбирательство.