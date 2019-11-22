В Дубоссарах у пенсионера едва не сгорел дом

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Пожар произошёл вечером 20 ноября на территории частного домовладения в Дубоссарах. В летней кухне загорелась печь.

Возгорание обнаружила 34-летняя квартирантка, передаёт mvdpmr.org. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь за 20 минут. Они уберегли от воспламенения дом, находящийся в нескольких метрах от кухни.

По предварительной версии специалистов, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Установлено, что за час до происшествия 78-летний хозяин дома растопил печь, на которой сушилась одежда.

Обстоятельства инцидента выясняются.