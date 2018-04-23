В Дубоссарах трое наркоторговцев распространяли вещество нового класса – “соли для ванн” (ФОТО)

Районная полиция задержала подозреваемых во время незаконного сбыта наркотика под названием Альфа-ПВП.

Как сообщает пресс-служба Инспектората полиции Дубоссар, трое мужчин в возрасте от 30 до 35 лет распространяли наркотики в Дубоссарском и Криулянском районах. О незаконных действиях органам правопорядка стало известно два месяца назад. После продолжительного расследования полиция задержала с поличным двоих подозреваемых. Во время обыска, проводимого в их автомобиле, стражи порядка обнаружили порошок белого цвета, расплавленное жёлтое вещество и две цилиндрические трубки.

Кроме этого, сотрудники полиции провели обыск на дому у третьего подозреваемого, где нашли самодельный прибор для употребления наркотических веществ (бульбулятор). Мужчин задержали на 72 часа. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Стоит отметить, что Альфа-ПВП представляет собой синтетический стимулятор и производится преимущественно в лабораториях Китая, Индии и Пакистана. Наркотик действует мощно, при этом дешево стоит. Часто вещество продаётся под видом “солей для ванн”.

Напомним, что на прошлой неделе казахстанский “вор в законе” пытался организовать передачу наркотиков в Европу через Молдову.