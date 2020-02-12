В Дубоссарах соседка украла деньги у пенсионера, за которым ухаживала

В Дубоссарах соседка украла деньги у пенсионера, за которым ухаживала

В милицию с заявлением о пропаже денег обратился 81-летний житель села Новые Гояны Дубоссарского района.

Вскоре личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 35-летняя соседка пострадавшего, пишет mvdpmr.org. Женщина периодически помогала по хозяйству одинокому пенсионеру. Улучив момент, когда хозяин вышел, она прихватила с собой купюры.

Похищенные денежные средства были изъяты и возвращены потерпевшему. За совершение мелкого хищения сельчанке грозит административная ответственность.

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