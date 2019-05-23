В Дубоссарах родители нахулиганивших школьников ответят за повреждённое детьми авто

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Разбитое заднее стекло, царапины на кузове и надписи нецензурного содержания – таким 29-летний житель Дубоссар увидел свой автомобиль. Audi Q7 был припаркован на проезжей части у жилого дома.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пострадавший написал заявление в милицию. Вскоре правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались трое школьников – две девочки и мальчик.

Как выяснилось, второклассники возвращались с уроков домой. Им приглянулся стоящий на обочине автомобиль. Все повреждения они наносили камнями, которые нашли на земле.

С родителями юных правонарушителей была проведена беседа. Им грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.