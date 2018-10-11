В Дубоссарах рецидивист крал запчасти и сдавал их на металлолом

За помощью в милицию обратился 67-летний предприниматель. Он просил разыскать и привлечь к ответственности гражданина, который совершил кражу с территории предприятия, расположенного на улице Энергетиков.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе проверки фактов, изложенных в заявлении потерпевшего, стало известно следующее. В августе злоумышленник неоднократно наведывался в чужие владения. Перепрыгивал через забор. С собой уносил детали с электрощитовой, запчасти с автокрана и автобуса.

Местонахождение похитителя сотрудники уголовного розыска установили 10 октября. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый 39-летний житель города, задержан. Часть украденного имущества изъята из пункта приёма металлолома.