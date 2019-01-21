В Дубоссарах разыскивают женщину с психическим заболеванием

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В УВД г. Бендеры разыскивают Озерняк Елизавету Васильевну, 02.07.1983 г. р., уроженку г. Дубоссары. Проживает по адресу: г. Бендеры, ул. Пионерская, д. 15 (ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат»).

Днём 18 января женщина самовольно покинула дом-интернат, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно. В день исчезновения была одета в кофту светло-жёлтого цвета, штаны чёрного цвета, на ногах – сапоги (бурки) чёрного цвета.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 175 см. Лицо овальной формы, лоб средний прямой, брови густые дугообразные. Нос крупный, губы и уши средние, волосы тёмные, короткие. Особые приметы: имеется небольшая лобная залысина.

Пропавшая страдает шизофренией, может проявлять агрессию к гражданам, пишет mvdpmr.org. Женщина много курит, при этом денежных средств при себе не имеет, в связи с чем может попрошайничать.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Озерняк Елизаветы Васильевны, просят позвонить по любому из номеров: 0 (552) 2-94-40, 0 (552) 2-84-17, либо по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.