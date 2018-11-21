В Дубоссарах разыскивается без вести пропавшая Безбабченко Нина

Сотрудники Дубоссарского РОВД разыскивают Безбабченко Нину Демьяновну 1942 года рождения.

С 15:00 19 ноября до 13:00 20 ноября женщина ушла из дома и до настоящего времени назад не вернулась.

На вид ей 75-80 лет, рост 150-160 см, среднего телосложения. Волосы седые, нет боковых зубов, на руке татуировка “Нина”. Пропавшая состоит на учёте у психиатра и страдает провалами в памяти. Была одета в зелёную куртку, зелёный байковый халат в цветочек, зелёное платье, на ногах коричневые носки и коричневые сапоги на липучках.

Если вам что-либо известно о её местонахождении, сообщите по телефонам: 102, 0 (215) 3-59-80, 0 (533) 8-15-29.