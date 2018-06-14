В Дубоссарах рабочий погиб от удара током

В Дубоссарах рабочий погиб от удара током

Несчастный случай произошёл при строительстве жилого дома в селе Цыбулёвка.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, завершив работы по заливке фундамента, 24-летний рабочий решил выключить бетономешалку. Молодой человек был неосторожен и, вытаскивая из сети самодельный удлинитель, схватился за оголённый участок кабеля. Вместо «вилки» у удлинителя – просто два провода.

На помощь пострадавшему пришли очевидцы, но спасти его после удара током 220V им не удалось. По факту происшествия ведётся разбирательство.

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