В Дубоссарах рабочий погиб от удара током

Несчастный случай произошёл при строительстве жилого дома в селе Цыбулёвка.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, завершив работы по заливке фундамента, 24-летний рабочий решил выключить бетономешалку. Молодой человек был неосторожен и, вытаскивая из сети самодельный удлинитель, схватился за оголённый участок кабеля. Вместо «вилки» у удлинителя – просто два провода.

На помощь пострадавшему пришли очевидцы, но спасти его после удара током 220V им не удалось. По факту происшествия ведётся разбирательство.