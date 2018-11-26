В Сороках психически нездоровый мужчина поджёг собственную квартиру

В Сороках психически нездоровый мужчина поджёг собственную квартиру

Страшный случай произошёл 25 ноября в  Сороках. В квартире жилого дома вспыхнул пожар в то время, когда владелец был внутри.

Пожарные получили информацию об инциденте около 17:00, На место происшествия прибыло 4 машины спасателей. В результате пожара владелец квартиры не пострадал.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Сорока Светланы Талпэ, у мужчины, проживавшего в квартире, имелись психические расстройства. Вероятно, он сам и устроил поджёг, так как ранее он уже пытался устроить подобное. Мужчина был доставлен в психиатрическую больницу в Бельцах, пишет tvn.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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