В Дубоссарах прошла акция по очистке берегов Днестра (ФОТО)

В Дубоссарах прошла акция по очистке берегов Днестра (ФОТО)

Очистить от мусора берег Днестра собрались общественники и дети из местного оздоровительного лагеря. Работы велись в рамках акции “Чистый берег”.

В уборке приняли участие более 300 человек: представители общественных организаций, трудовых коллективов и воспитанники Дубоссарского оздоровительного лагеря, пишет novostipmr.com. Несколько старших отрядов лагеря впервые приняли участие в подобной акции.

В прошлом году на участке у городского пляжа дубоссарцы высадили около 400 саженцев гибридного тополя, пишет источник. Молодые деревья хорошо принялись, и теперь главная задача активистов – следить за тем, чтобы на территории будущих аллей отдыхающие не оставляли после себя мусор.

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