В Дубоссарах подростки украли у знакомого ключи от машины и поехали кататься

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Утром 15 января дежурный экипаж ГАИ совершал объезд дорог в Дубоссарах. На выезде из города внимание правоохранителей привлёк автомобиль Volkswagen, находящийся на обочине. У машины было пробито колесо.

В ходе разбирательства было установлено, что у 17-летнего парня, сидевшего за рулём, отсутствуют документы на транспортное средство и нет прав. Выяснилось, что машина чужая.

Прояснил ситуацию 35-летний владелец авто. Он рассказал, что накануне отдыхал в одной компании с молодыми людьми. Ключи от авто они взяли без его ведома, пишет mvdpmr.org. Угонщики направлялись домой в село Гояны, но пробили колесо по дороге.

Автомобиль был помещён на охраняемую стоянку. По факту случившегося проводится проверка.