В Дубоссарах от растопленной печи загорелась сторожка

В Дубоссарах от растопленной печи загорелась сторожка

На окраине города, в поле, загорелась сторожка. Как выяснилось, охранник растопил печь и отправился на обход территории, а вернувшись, увидел огонь на крыше.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, когда сбить пламя подручными средствами и при помощи огнетушителя не удалось, мужчина вызвал пожарную охрану. В течение 15 минут сотрудники СВПЧ-7 справились с возгоранием площадью 20 квадратных метров.

Причина ЧП и материальный ущерб устанавливаются. Предположительно, пожар начался из-за отсутствия отступки дымохода от деревянного перекрытия крыши.

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