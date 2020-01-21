В Дубоссарах оставленный без присмотра ребёнок устроил пожар

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Тревожное сообщение о том, что в селе Новые Погребы Дубоссарского района горит жилой дом, а в помещении может находиться ребёнок, поступило 17 января. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым.

Возгорание было локализовано до приезда спасателей, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, 43-летняя хозяйка жилья отлучилась к соседке помочь колоть дрова. В доме остался 4-летний малыш. Предоставленный самому себе, он нашёл зажигалку на столе. Под рукой оказались газеты, которые быстро загорелись. Пламя перекинулось на постельные принадлежности.

К счастью, мальчик смог выбраться из дома самостоятельно и не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.