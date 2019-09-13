В Дубоссарах опекун едва не убил 16-летнюю девочку за непослушание

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Ссора между 16-летней девушкой и её пожилым опекуном едва не завершилась убийством. Родители давно уехали из города, оставив дочь на воспитание брату бабушки. Как выяснилось, конфликты между ними происходили постоянно. Накануне подросток сбежала из дома двоюродного деда и осталась ночевать у родственников.

Следующим утром, когда 61-летний мужчина пришёл за подопечной, они снова не смогли найти общий язык. В порыве гнева опекун схватил кухонный нож и нанёс удар в область груди несовершеннолетней. Пенсионер покинул дом и ушёл в неизвестном направлении, сообщает mvdpmr.org.

Родственник, который находился в соседней комнате, увидев окровавленную девушку, вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы. На сегодняшний день её состояние стабильное, жизни ничто не угрожает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры выяснили, что подозреваемый в лодке переплавился через Днестр и скрылся на другом берегу. Правоохранители вышли с ним на контакт и убедили вернуться. После этого его задержали.

Пожилому человеку грозит от трёх до восьми лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кто в дальнейшем будет заниматься воспитанием 16-летней потерпевшей, будут решать органы опеки.