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В Дубоссарах нетрезвые супруги избили на улице человека

В Дубоссарах нетрезвые супруги избили на улице человека

Инцидент произошел в ходе ссоры по невыясненным причинам.

В ярости 46-летняя женщина и её 41-летний муж принялись избивать оппонента, нанося ему удары руками. Затем в ход пошёл металлический баллонный ключ. Скандал прекратили прибывшие на место происшествия сотрудники милиции.

– 42-летнему пострадавшему были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и множественных ран головы, – сообщили в МВД Приднестровья.

На данный момент ведется разбирательство.

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