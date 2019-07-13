В Дубоссарах несовершеннолетние в шутку сообщили о минировании многоэтажки

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12 июля одной из жительниц города поступил анонимный звонок. Женский голос сообщил, что многоэтажный дом заминирован. Воспринявшая эту информацию всерьёз женщина позвонила спасателям.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, к дому съехались все экстренные службы города. Жильцы многоэтажки, а также дети и персонал расположенного неподалёку детского сада были эвакуированы.

Сапёры обследовали каждое помещение: проверили подъезды, подвальные помещения, крышу, распределительные щиты, люки и внешнюю территорию, прилегающую к зданию. Следов каких-либо взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

В результате правоохранители выяснили, откуда был ложный звонок. Было установлено, что две подружки 12 лет решили пошутить.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство. Родителей девочек ждёт крупный штраф, а подростков поставят на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних.