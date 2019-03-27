В Дубоссарах неизвестные стреляли в бизнесмена во дворе его дома: мужчина в больнице

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Житель Приднестровья находится между жизнью и смертью после того, как прошлой ночью неизвестные выстрелили в него у дверей собственного дома. Немногим позже окровавленного мужчину обнаружили родственники. Пострадавшего доставили в кишинёвский Институт скорой помощи.

Как удалось установить, жертвой нападавших стал 45-летний предприниматель из Дубоссар, пишет deschide.md. В мужчину стреляли неизвестные лица, который произвели четыре выстрела из пистолета ТТ.

Две пули попали жертве в голову, ещё по одной в живот и плечо. Пресс-секретарь Института скорой медпомощи Кристина Горе сообщила, что пациент госпитализирован в отделение интенсивной терапии и находится в очень тяжёлом состоянии.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.