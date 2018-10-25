В Дубоссарах мужчина вонзил себе в грудь нож в знак доказательства любви

26-летнего жителя Дубоссар госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе проведённых мероприятий стало известно, что драма разыгралась в частном домовладении в одном из сёл Дубоссарского района. Мужчина праздновал свой день рождения в компании приятелей и 34-летней дамы сердца.

Изрядно подвыпив, именинник принялся доказывать возлюбленной истинность своих чувств. Расстроившись из-за безответной страсти, нанёс себе удар кухонным ножом. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь.

Проводится разбирательство.