В Дубоссарах мужчина вонзил себе в грудь нож в знак доказательства любви

В Дубоссарах мужчина вонзил себе в грудь нож в знак доказательства любви

26-летнего жителя Дубоссар госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе проведённых мероприятий стало известно, что драма разыгралась в частном домовладении в одном из сёл Дубоссарского района. Мужчина праздновал свой день рождения в компании приятелей и 34-летней дамы сердца.

Изрядно подвыпив, именинник принялся доказывать возлюбленной истинность своих чувств. Расстроившись из-за безответной страсти, нанёс себе удар кухонным ножом. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь.

Проводится разбирательство.

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