В Дубоссарах мужчина обокрал соседа

Преступление было совершено накануне, 8 февраля.

25-летний житель общежития обнаружил, что из его комнаты пропало портмоне с деньгами, банковскими картами и пенсионным удостоверением на имя родственницы. Он обратился в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки идентифицировали подозреваемого. Им оказался 19-летний сосед мужчины.

– Чужое имущество юноша похитил, находясь в гостях. Кошелёк, лежавший возле компьютера, он украл в тот момент, когда хозяин уснул, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту совершения кражи ведется разбирательство. Значительная часть похищенных денежных ценностей и пенсионное удостоверение изъяты и возвращены законному владельцу.