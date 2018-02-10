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В Дубоссарах мужчина обокрал соседа

В Дубоссарах мужчина обокрал соседа

Преступление было совершено накануне, 8 февраля.

25-летний житель общежития обнаружил, что из его комнаты пропало портмоне с деньгами, банковскими картами и пенсионным удостоверением на имя родственницы. Он обратился в милицию.

Сотрудники правоохранительных органов в короткие сроки идентифицировали подозреваемого. Им оказался 19-летний сосед мужчины.

– Чужое имущество юноша похитил, находясь в гостях. Кошелёк, лежавший возле компьютера, он украл в тот момент, когда хозяин уснул, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту совершения кражи ведется разбирательство. Значительная часть похищенных денежных ценностей и пенсионное удостоверение изъяты и возвращены законному владельцу.

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