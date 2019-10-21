В Дубоссарах мошенники организовали незаконный бизнес на орехах: виновным грозит тюремное заключение

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задокументировала членов преступной группировки, подозреваемых в контрабанде ядер грецкого ореха и других видов товаров растительного происхождения, доход от которого составил более 3,7 млн леев. Предполагается, что члены ОПГ мошенническим путём использовали документы о происхождении товара.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, было установлено, что в течение 2017 года группа сотрудников торговой компании в Дубоссарах организовали преступную схему закупки, импорта и экспорта в ЕС и РФ контрабандным путём ядер грецкого ореха с сомнительными документами о происхождении. В октябре правоохранители провели ряд обысков в домах ответственных лиц компании, в результате чего были обнаружены и изъяты два огнестрельных оружия, травматическое оружие, а также документы о сомнительных сделках и закупках.

За контрабанду подозреваемым грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, а юридическому лицу – штраф в размере 550 000 леев и лишение права заниматься определённой деятельностью или ликвидация. Что касается найденного оружия, то подозреваемым грозит штраф в размере до 42 500 леев или до 3 лет лишения свободы.