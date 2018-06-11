В Дубоссарах легковушка столкнулась с мопедом

В Дубоссарах легковушка столкнулась с мопедом

Автомобиль марки Mercedes под управлением 28-летнего мужчины и следовавший позади мопед Sonic двигались в попутном направлении в сторону Дубоссарской ГЭС.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, 17-летний юноша пошёл на обгон, не заметив, что водитель иномарки решил повернуть налево, о чём подал соответствующий сигнал. Столкновения транспортных средств избежать не удалось.

К счастью, пострадавших нет. И авто, и мопед получили механические повреждения. В отношении несовершеннолетнего составлен протокол по ст. 12.11 КоАП ПМР «Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлёкшее дорожно-транспортное происшествие».

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