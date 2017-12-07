В Дубоссарах юноша «обчистил» своего невнимательного приятеля

Парень присвоил себе оставленный без присмотра планшет.

Инцидент произошел в общежитии индустриального техникума Дубоссар. Юноша проник в комнату 16-летнего приятеля, который спешил на занятия и не запер дверь.

Увидев на столе планшет, так называемый друг, недолго думая, присвоил себе его. Вернувшийся с занятий молодой человек обнаружил пропажу и обратился в полицию.

В результате следственных мероприятий выяснилось, что вором является приятель заявителя. Похищенное имущество было изъято.

Правоохранительные органы продолжают разбирательство.

Ранее в Бендерах злоумышленник ограбил двух женщин во время мероприятия во Дворце культуры.