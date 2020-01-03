В Дубоссарах из-за неправильно запущенного фейерверка загорелся гараж

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Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в Дубоссарах, в гаражном кооперативе на улице Ломоносова. Там загорелась крыша автомобильного бокса. Внутри находился Audi.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, прибывшие к месту вызова пожарные открыли гараж и вытолкали автомобиль на улицу. Возгорание ликвидировали в течение 15 минут. По предварительной версии специалистов, пожар мог возникнуть из-за пренебрежения правилами использования пиротехники. Недалеко от гаража очевидцы видели людей, запускающих фейерверки.

Кроме этого, в новогоднюю ночь в Тирасполе во время запуска фейерверков загорелось сухое дерево. Его потушили огнеборцы. А в первый день января в селе Ближний Хутор Слободзейского района загорелся сарай с дровами. Предположительно, причиной ЧП также стала пиротехника.

Всего в период с 31 декабря по 1 января в Приднестровье было зарегистрировано 10 возгораний. Основной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.