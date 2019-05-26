В Дубоссарах из-за короткого замыкания вспыхнул пожар: пострадала несовершеннолетняя

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Возгорание произошло в домовладении в Дубоссарах поздно ночью. В жилище находились 53-летний хозяин, его 35-летняя гражданская жена и двое её несовершеннолетних детей.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, первой почувствовала запах гари 12-летняя девочка. Она разбудила брата, и тот сразу побежал к маме. Проснувшись, женщина увидела сожителя, лежащим на полу. Мужчина скончался у неё на руках, при жизни он страдал астмой.

Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из задымлённого помещения девочку, которая находилась в бессознательном состоянии. Мама с сыном выбрались из дома самостоятельно.

Спасатели потушили возгорание площадью 4 кв. м, не позволив пламени распространиться на жилые комнаты. По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание. Установлено, что в электросчётчике были соединены алюминиевые и медные провода.

Несовершеннолетняя с ожогами II степени и отравлением угарным газом была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы. На данный момент девочка находится под наблюдением врачей.

Разбирательство по факту возгорания продолжается.