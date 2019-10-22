В Дубоссарах двое подростков до смерти избили 17-летнего парня

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Как сообщили в Управлении Следственного комитета города Дубоссары и Дубоссарского района, 17-летний юноша был жестоко избит в ночь с 17 на 18 октября.

Трое молодых несовершеннолетних людей с вечера распивали спиртные напитки в барах города. Между знакомыми завязался спор, и двое парней начали избивать третьего юношу. В ходе разбирательства следствие выяснило, что избиение продолжалось всю ночь. Малолетние преступники вызвали такси, при помощи водителя поместили пострадавшего в багажник и возили его по городу.

Затем привезли на кладбище, вытащили из такси и оставили ещё живого между могилами в конце кладбища в микрорайоне Лунга. Утром его обнаружил 16-летний житель микрорайона Лунга. Юноша сразу обратился за помощью к работникам кладбища и вызвал скорую помощь, передаёт novostipmr.com.

– Я шёл к сестре мимо кладбища, увидел ноги, подумал, что пьяный лежит. А потом посмотрел и увидел парня. У него ссадина была на лбу, кровь, синяки. Я ему сказал: парень, вставай, а он не реагировал никак, но хрипел, был жив ещё, – рассказал очевидец.

Сначала пострадавшего доставили в районную больницу, потом отправили в Республиканскую клиническую больницу, но спасти его не удалось. Преступление раскрыто по горячим следам, представители правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых и водителя такси.

– Следственным комитетом города Дубоссары по данному факту возбуждено уголовное дело. Три фигуранта по этому делу задержаны и находятся в изоляторе временного содержания Дубоссарского РОВД. В процессе расследования будет решаться вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. По данной статье санкция предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы», – отметил руководитель Управления Следственного комитета Приднестровья Алексей Малютин.