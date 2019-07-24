В Дубоссарах двое пьяных друзей угнали чужое авто, чтобы покататься (ФОТО)

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Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть 23 июля от жительницы села Новая Лунга Дубоссарского района.

Как пишет mvdpmr.org, удалось установить, что двое приятелей распивали спиртные напитки на берегу местного озера. Потом они решили покататься и сели в чужой Peugeot. Не справившись с управлением, 29-летний житель Дубоссар выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В нарушение установленных правил мужчины откатили автомобиль с места ДТП. Разбитую машину обнаружила хозяйка. Как выяснилось, любители ночных прогулок работали у неё по найму.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения водителя. При проверке также выяснилось, что прав он не получал вовсе.

На правонарушителя составлен ряд административных протоколов – за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, а также за оставление места ДТП.