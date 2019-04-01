В Дубоссарах 71-летнего мужчину раздавило насмерть во время ремонта автомобиля

В Дубоссарах 71-летнего мужчину раздавило насмерть во время ремонта автомобиля

Несчастный случай произошел в воскресенье во дворе частного дома по улице Коржевской. Во время ремонта Hyundai Terracan погиб 71-летний владелец авто.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, при помощи домкрата мужчина поднял транспортное средство и снял задние колёса. Для дополнительной опоры он использовал несколько деревянных колышков. В тот момент, когда водитель проводил техническое обслуживание автомобиля, грузоподъёмный механизм сорвался и 3-тонный кроссовер упал на мужчину. Всё произошло мгновенно.

Свидетелем трагедии стала супруга пенсионера. О ЧП женщина сообщила в милицию.

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