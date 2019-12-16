В Дубоссарах 18-летнего парня ударил ножом экс-возлюбленный его девушки

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18-летний житель села Оксентя Дубоссарского района попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как его избили и пырнули ножом. Основными подозреваемыми являются бывший парень подруги пострадавшего, а также отец агрессора.

Кровавый инцидент произошёл в воскресенье вечером в доме 16-летней девушки, пишет publika.md. В жилище пришли ее бывший парень, его отец и сожительница последнего. В доме в тот день находился и новый возлюбленный несовершеннолетней. Между присутствующими завязался конфликт, в результате которого 18-летний юноша был ранен ножом в спину.

Пострадавший поступил в реанимационное отделение Криулянской районной больницы. По словам врачей, его состояние оценивается как серьёзное, но стабильное. 19-летний нападавший и его отец были задержаны на 72 часа.

Подозреваемые находятся под следствием за хулиганство. Им грозит до 7 лет тюрьмы.