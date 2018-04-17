В Дубоссарах 13-летняя девочка украла телефон из общежития

В Дубоссарах 13-летняя девочка украла телефон из общежития

Инцидент произошел вечером 13 апреля.

Несовершеннолетняя увидела телефон марки Sаmsung, который лежал на столе на первом этаже общежития. Чужое имущество ей настолько понравилось, что она решила его присвоить, и тут же покинула здание.

– Спохватившись, 19-летняя владелица гаджета выбежала на улицу и, заметив предполагаемую похитительницу, бросилась за ней вдогонку. Потерпевшая остановила девушку и вызвала милицию, – сообщили в МВД Приднестровья.

Похищенный телефон был обнаружен и изъят у подозреваемой. По факту кражи ведётся разбирательство.

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