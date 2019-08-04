В ДТП во Франции погиб 22-летний гражданин Молдовы

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В ДТП во французской коммуне Сент-Кристи погиб гражданин Молдовы. Инцидент произошел в субботу, 3 августа.

По сообщениям французской прессы, мужчина пытался объехать машину, маневр не удался, и фургон, которым управлял 22-летний уроженец нашей страны ударил в бок транспортное средство и врезался в стену. По предварительным данным, за столкновением последовал взрыв, шансов выжить не было, передаёт prime.md.

В остановившейся машине, которая перевозила стекловолокно, ехали двое мужчин. Пассажир получил легкие ранения, а водитель – сильный шок.