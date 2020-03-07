В ДТП в Шолданештах погиб сотрудник полиции

В ДТП в Шолданештах погиб сотрудник полиции

Трагический инцидент произошёл вчера вечером на трассе R-13, недалеко от села Похоарна Шолданештского района.

По данным местной полиции, речь идёт о 31-летней женщине. Она работала в инспекторате полиции Шолданешт и находилась в отпуске по уходу за ребёнком, пишет deschide.md.

Находясь за рулём автомобиля Mercedes, женщина не справилась с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

Жертва скончалась на месте, до приезда машины скорой помощи. Полиция проводит расследование трагического случая.

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