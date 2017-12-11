В ДТП в Молдове за последние сутки погибли 3 человека

За последние 24 часа в Молдове произошло 47 ДТП, в которых погибли 3 человека и были травмированы еще 30.

Об этом в официальном пресс-релизе сообщил Национальный инспекторат патрулирования. Уточняется, что причинами большей части этих аварий стали ухудшившиеся погодные условия, а также беспечность, проявленная водителями.

Так, 9 ДТП, в которых погибли 2 человека и пострадали 18, произошли из-за наледи, снегопада и плохой видимости на дороге, 6 аварий можно было бы предотвратить, если бы водители поменяли шины на зимние.

5 аварий, в которых погиб 1 человек и 7 получили травмы случились из-за нарушения ПДД в части предоставления приоритета другим автомобилям, а еще 4 аварии — из-за игнорирования пешеходов.

Задокументированы НИП и другие нарушения: 477 случаев превышения скорости и 33 нетрезвых водителя. Вмешательство патрульной полиции понадобилось в 235 различных ситуациях, о которых сообщали водители и пешеходы.

НИП в очередной раз призывает водителей быть готовыми к дороге в зимних условиях: оборудовать автомобиль зимними шинами, иметь в наличии цепи, лопату, мешок с песком, полный бак топлива, одеяло, термос с чаем и дополнительную батарею для телефона.