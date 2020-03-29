В ДТП на трассе Тирасполь-Каменка пострадал пассажир

0

На трассе Тирасполь-Каменка произошла авария. Renault въехал в Volkswagen, собиравшийся совершить поворот налево.

Предположительно, скорость машины была выше допустимой. По словам водителя, он спешил и решил обогнать поворачивающий автомобиль, уже выехал на встречную полосу, но транспортное средство начало бросать из стороны в сторону. Столкновения с другим участником движения не удалось избежать, передаёт novostipmr.com.

В обеих машинах находилось по три человека, пострадал только пассажир Renault. Он получил телесные повреждения и ушиб головы. Правоохранители проводят разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.