В ДТП на трассе Тирасполь-Каменка пострадал пассажир

В ДТП на трассе Тирасполь-Каменка пострадал пассажир

На трассе Тирасполь-Каменка произошла авария. Renault въехал в Volkswagen, собиравшийся совершить поворот налево. 

Предположительно, скорость машины была выше допустимой. По словам водителя, он спешил и решил обогнать поворачивающий автомобиль, уже выехал на встречную полосу, но транспортное средство начало бросать из стороны в сторону. Столкновения с другим участником движения не удалось избежать, передаёт novostipmr.com.

В обеих машинах находилось по три человека, пострадал только пассажир Renault. Он получил телесные повреждения и ушиб головы. Правоохранители проводят разбирательство.

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