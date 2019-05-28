В Дрокии выявили 4 новых случая с подозрением на корь

В Дрокии выявили 4 новых случая с подозрением на корь

Четыре случая подозрения на корь были зарегистрированы специалистами Национального агентства общественного здравоохранения в Дрокии. Среди пациентов – трое непривитых несовершеннолетних.

Известно, что все четыре пациента являются членами цыганской общины, пишет moldpres.md. Недавно они побывали на свадьбе, после которой все четверо, включая 17-летнюю невесту и жениха, были госпитализированы в больницу Дрокии с симптомами кори.

Согласно данным НАОЗ, число случаев кори, зарегистрированных в Республике Молдова, достигло 363. Из них 341 был выявлен в 2018 году.

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