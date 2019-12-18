В Дрокии водитель сбил двоих пешеходов и сбежал (ФОТО)

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Авария произошла сегодня утром в Дрокии. По словам полицейских, водитель покинул место происшествия и в настоящее время разыскивается.

Как рассказала пресс-секретарь ИП Дрокия Инна Москалюк, в результате аварии 50-летняя женщина скончалась на месте, пишет deschide.md. Как уточнила пресс-секретарь ГИП Мариана Бециву, ещё один человек с различными травмами был госпитализирован в районную больницу Дрокии.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и разыскать виновного.