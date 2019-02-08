В Дрокии водитель-нарушитель и его 9 товарищей избили двух патрульных полицейских

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Водитель ВАЗа и минимум 9 его товарищей напали и избили двух патрульных полицейских. Инцидент произошёл вчера, 7 февраля, в селе Мындык Дрокиевского района.

Согласно полученной информации, экипаж патрульной полиции, который обеспечивал безопасность дорожного движения, заметил автомобиль ВАЗ, который хаотично ехал по улице села Мындык. Сотрудники полиции приказали водителю остановиться, но тот наоборот ускорился. В связи с этим патрульные инициировали погоню, пишет deschide.md.

В результате преследования ВАЗ остановился у ворот одного из домов села, а из машины вышел водитель и 4 пассажира. Ещё приблизительно 5 человек вышли со двора и все вместе принялись избивать представителей закона. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Дрокии Лилии Бологан, все нападавшие – цыгане, они нанесли множественные удары полицейским в области лица и груди.

– Правоохранителям удалось вызвать другой экипаж патрульных и оперативную группу ИП Дрокии. В результате удалось задержать троих нападавших, остальные сбежали с места преступления, – сообщила Лилия Бологан.

Трое задержанных в возрасте 19, 25 и 26 лет были сопровождены в Инспекторат полиции Дрокии и помещены под стражу на 72 часа. Личности ещё двоих были установлены – это мужчины в возрасте 31 года и 36 лет. Их сейчас разыскивает полиция.

Напомним, что несколько дней назад в Резине нетрезвый водитель наехал на патрульного испектора, а затем покинул место происшествия. В результате 51-летний мужчина был госпитализирован в Резинскую районную больницу с сотрясением мозга.

Стоит отметить, что, по словам главы Генерального инспектората полиции Александра Пынзаря, в прошлом году было зарегистрировано 60 случаев нападения на сотрудников полиции, в результате которых пострадали 93 правоохранителей. Чаще всего нападали на сотрудников Национального инспектората патрулирования.