В Дрокии ученик выстрелил в щеку однокласснику на перемене

Из ряда вон выходящий случай произошел в одном из лицеев этого города в конце учебного года.

Как пишет unimedia.info, 16-летний лицеист пришел на уроки с пневматическим пистолетом. Он взял его у своего брата, который хранил оружие в сейфе, предварительно найдя ключ от него.

Во время перемены несовершеннолетний играл с пистолетом и внезапно выстрелил из него. Выстрел пришелся в область лица его одноклассника. Пострадавшему была оказана помощь, однако он не был госпитализирован, так как рана не была серьезной, отмечает источник.

Обстоятельства случившегося выясняются.