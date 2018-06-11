В Дрокии ученик выстрелил в щеку однокласснику на перемене

В Дрокии ученик выстрелил в щеку однокласснику на перемене

Из ряда вон выходящий случай произошел в одном из лицеев этого города в конце учебного года. 

Как пишет unimedia.info, 16-летний лицеист пришел на уроки с пневматическим пистолетом. Он взял его у своего брата, который хранил оружие в сейфе, предварительно найдя ключ от него.

Во время перемены несовершеннолетний играл с пистолетом и внезапно выстрелил из него. Выстрел пришелся в область лица его одноклассника. Пострадавшему была оказана помощь, однако он не был госпитализирован, так как рана не была серьезной, отмечает источник.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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